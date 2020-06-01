В Таиланде суд приговорил мошенников к 1446 годам тюремного заключения

В Таиланде суд приговорил двух владельцев ресторана к 1446 годам тюремного заключения за мошенничество. Об этом сообщает ВВС.

В прошлом году ресторан морепродуктов Laemgate запустил промо-акцию с предоплатой. В рамках акции до 20 тыс. человек приобрели ваучеры на сумму 1,6 млн долларов, но так и не получили обещанные услуги.

Ресторан продавал ваучеры на еду, за которые клиенты вносили предоплату. Например, одно из таких предложений включало блюдо из морепродуктов на 10 человек всего за 28 долларов. Дешевые цены ресторана привлекли большое количество клиентов.

Длинный список желающих означал предварительное бронирование за несколько месяцев. Но к марту ресторан Laemgate объявил о своем закрытии, заявив, что не может закупать достаточное количество морепродуктов для удовлетворения спроса.

Ресторан даже предложил возместить стоимость купленных ваучеров, но вернули свои деньги лишь 375 клиентов. Остальные подали в суд на компанию и ее совладельцев за мошенничество.

Двое владельцев были приговорены виновными по 723 пунктам и приговорены к 1446 годам лишения свободы каждый. Поскольку бизнесмены признали себя виновными, их срок был сокращен до 723 лет для каждого. Но мошенники проведут в тюрьме намного меньше времени, так как тайский закон ограничивает срок заключения за публичное мошенничество 20 годами.

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