Шторм Алекс: часть погибших оказалась трупами, которых смыло с кладбища

Вода вымыла из могил тела и перенесла их через границу, что значительно усложнило поиск реальных жертв стихийного бедствия.

Шторм Алекс, который в начале октября обрушился на Европу, вызвал масштабные наводнения и разрушения в Италии и Франции. Атаке стихии подверглись даже покойники. С кладбищ потоками воды смыло тела. Часть жертв в Италии оказалась ранее умершими, чьи останки наводнение перенесло через границу из Франции. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на газету Nice Matin.

Тела были найденных на пляжах Лигурии. Их точное количество неизвестно, идет опознание. Власти Франции отметили, что наводнением были смыты кладбища в городах Сен-Мартен-де-Везуби и Тенд.

По состоянию на 6 октября, погибших насчитывалось 12 человек. Французские спасатели все еще ищут 21 без вести пропавшего.

Напомним, в 2011 году киевский врач под видом перевода в реабилитационный центр вывез пять пациентов без определенного места жительства за пределы города и оставил их возле кладбища под Вышгородом. На утро одна женщина умерла от переохлаждения.