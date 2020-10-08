"Нахлебались и еще не расхлебали". Горбачев ответил на вопрос о том, можно ли восстановить СССР

Первый и последний президент Советского Союза считает, что потребуется много времени, чтобы республики "набрались ума и опыта".

Журналисты радиостанции Говорит Москва напомнили бывшему президенту СССР его разговор с британской газетой The Times, когда Горбачев заявил, что если бы Советский Союз не распался, то мир сегодня определенно "был бы лучше".

На вопрос, можно ли восстановить Советский Союз, Горбачев ответил, что на это потребуется очень много времени, чтобы республики "набрались ума и опыта".

"На это ответит ход истории, а я такими делами не занимаюсь. Очень сложно идут процессы объединительные, что ни делают – никак не получается. Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный. Я думаю, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо еще, чтобы много прошло времени, и набрались бы ума и опыта, сравнивали бы", – считает Горбачев.

По его словам, бывшие советские республики растеряли политический опыт.

"Я думаю, нахлебались и еще не расхлебали, это останавливает. С Белоруссией не клеится – это же надо? Только время покажет", – добавил Горбачев.

Михаил Горбачев стал первым и последним президентом СССР 1990 году. Его полномочия закончились уже в 1991 году, после подписания Беловежских соглашений и последовавшего за этим распада СССР. Годом ранее он был удостоен Нобелевской премии мира.

Напомним, Михаил Горбачев заявил, что следит за политической ситуацией в Беларуси и поддержал белорусов, протестующих против президента Александра Лукашенко.