В Нагорном Карабахе дважды за день обстреляли собор Казанчецоц

При первом обстреле в соборе находились дети. Во время второго обстрела пострадали журналисты.

ВС Азербайджана нанесли новый удар по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в карабахском городе Шуши. Об этом сообщает Спутник-Армения.

"Удар был нанесен по тому же месту, что и днем. К сожалению, есть пострадавшие. Среди них – российские журналисты", – сказал корреспондент агентства.

В результате обстрела также был ранен иностранный журналист.

Это уже второй удар по собору. в этот момент в соборе были дети. Пострадавших нет, однако дети находятся в сильном стрессе.