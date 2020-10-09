В Бейруте снова прогремел мощный взрыв

Произошел взрыв резервуара для газа. Как минимум, два человека погибли.

В столице Ливана, Бейруте, произошел взрыв резервуара для газа возле пекарни в районе Тарик-эль-Джедида. Об этом сообщает Daily Star.

Генеральный секретарь Ливанского Красного Креста Джордж Киттана подтвердил, что в результате взрыва два человека погибли, несколько человек получили ранения.

Очевидцы рассказали, что в настоящее время добровольцы ищут среди завалов, если кто-то окажется в под ними.

Служба гражданской обороны эвакуировала большое количество жителей из соседних зданий после того, как в них обнаружились трещины.

Напомним, 4 августа в порту столицы Ливана прогремел взрыв огромной мощности. В результате – почти две сотни людей погибли и десятки тысяч – остались без жилья.

Порт столицы Ливана был уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км.

Согласно результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стало бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов, в частности, селитры.

Недавно военные Ливана нашли в четырех контейнерах на въезде в порт Бейрута еще 4.35 тонны аммиачной селитры, ставшей причиной мощного взрыва месяц назад