Китай разрешил своим гражданам ограниченный доступ к Twitter, Facebook и YouTube

Китайцы смогут читать новости и смотреть развлекательный контент, но все, что власти посчитают слишком "чувствительным", будет блокироваться.

В Китае разрешили ограниченный доступ к американским социальным сетям, среди которых Twitter, Facebook и YouTube. Получить доступ к ним можно только через специальный браузер Tuber, который жестко цензурирует платформы.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Новый браузер позволит гражданам КНР читать новости и смотреть развлекательный контент, но все, что власти посчитают слишком "чувствительным", будет блокироваться.

Чтобы использовать данный браузер, пользователи должны зарегистрироваться, предварительно ознакомившись с предупреждением об ответственности за нарушение "семи базовых принципов" китайского правительства. Пользователи не должны наносить вред социалистической политической системе, интересам государства, законным правам граждан, общественному порядку, моральным устоям, а также не должны искажать факты и точность информации.

Китайские власти заблокировали почти все американские веб-сайты социальных сетей за последнее десятилетие, а администрация Трампа предпринимает шаги, и пока безуспешно, по запрету китайских приложений TikTok и WeChat на рынке США.

Напомним, в Белом доме рассматривают вариант введения санкций против финтеч-сервисов из КНР, так как они могут угрожать национальной безопасности США.