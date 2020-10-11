В Армению прибыло 20 тонн гуманитарной помощи из Лос-Анджелеса

Через несколько дней ожидается второй грузовой рейс с 40 тоннами гуманитарной помощи.

Всеармянский фонд "Айастан" прислал в Ереван 20 тонн гуманитарной помощи из Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Спутник Армения.

Чартерный рейс доставил в аэропорт "Звартноц" медицинские и хирургические принадлежности, фармацевтические препараты, спальные мешки, теплую зимнюю одежду и портативные генераторы, портативные рентгеновские аппараты, больничные койки.

Фото: Спутник Армения

Сообщается, что на днях в Армению прибудет второй гуманитарный рейс с 40 тоннами гумпомощи на борту. Также из США приедут медики, в том числе травматологи-хирурги.

Ранее Всеармянский фонд "Айастан" привлек 50 миллионов долларов пожертвований для Нагорного Карабаха.

1 млн долларов пожертвовала американская звезда реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян.

Напомним, ранее Ким Кардашьян обвинила Азербайджан в нагнетании и эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Телезвезда также поделилась ссылкой на ресурс, где можно отправить письмо правительству США с требованием, чтобы они публично осудили эскалацию со стороны Азербайджана и предупредили о прекращении военной помощи президенту страны Алиеву.