Война в Нагорном Карабахе: противники демонстрируют видео уничтожения вражеской техники

Министерство обороны Нагорного Карабаха продемонстрировало видео уничтожения техники и пехоты Азербайджана.

"Сегодня ВС Азербайджана перешли в наступление в северо-восточном направлении. Подразделения Армии обороны Арцаха пресекли попытку сил противника атаковать, повредив 2 последних бронетранспортера, что привело к большим человеческим жертвам", — сообщает Минобороны НРК.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана отчиталось о масштабном уничтожении техники противника: "В ночь с 10 на 11 октября ситуация по всему фронту была стабильно напряженной. В результате действий Азербайджанской Армии большое количество живой силы противника, а также 5 танков Т-72, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 5 грузовиков с боеприпасами, 11 единиц другой автомобильной техники, 3 РСЗО БМ-21 «Град», 5 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 8 систем ПВО и радиолокационная станция были уничтожены и выведены из строя на различных направлениях фронта".

Минобороны Азербайджана также поделилось видео момента уничтожения БПЛА Армении подразделениями ПВО Азербайджана на Минчегаурском направлении сегодня утром.

Напомним, сегодня, 11 октября, в Армению прибыло 20 тонн гуманитарной помощи от армян США.