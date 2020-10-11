Война в Карабахе: 15-й день. Обстрелы Гянджи, спорные видео из Гадрута, карта военных действий

Вторая неделя обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжается с взаимными обстрелами, нарушениям новопринятого перемириях и обменом спорными данными.

Последняя доступная карта военных действий выглядит следующим образом.

Азербайджанская сторона жалуется на обстрелы города Гянджа. На этом видео изображен момент падения, по одной из версий, ОТР "Точка".

А на этом фото - результат попадания армянской ракеты Скад в ту же Гянджу.

Стороны продолжают хвастаться видео обстрелов техники и личного состава противника. "Сегодня ВС Азербайджана перешли в наступление в северо-восточном направлении. Подразделения Армии обороны Арцаха пресекли попытку сил противника атаковать, повредив 2 последних бронетранспортера, что привело к большим человеческим жертвам", — сообщает Минобороны НРК.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана отчиталось о масштабном уничтожении техники противника: "В ночь с 10 на 11 октября ситуация по всему фронту была стабильно напряженной. В результате действий Азербайджанской Армии большое количество живой силы противника, а также 5 танков Т-72, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 5 грузовиков с боеприпасами, 11 единиц другой автомобильной техники, 3 РСЗО БМ-21 «Град», 5 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 8 систем ПВО и радиолокационная станция были уничтожены и выведены из строя на различных направлениях фронта".

Минобороны Азербайджана также поделилось видео момента уничтожения БПЛА Армении подразделениями ПВО Азербайджана на Минчегаурском направлении сегодня утром.

Также Азербайджан хвастается освобожденным селом Дашкесан Джабраильского района, которое было под контролем НКР с 1993 года. Кроме того, Минобороны сообщает о освобождении сел Суговушан, Горадиз, Талыш.

В центре внимания остается поселок Гадрут. О том, что Азербайджан его отвоевал, Ильхам Алиев заявил еще 9 октября. В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что "прямо сейчас находится в Гадруте и видит только армян". 10 октября МИД непризнанной Нагорно-Карабахская республики заявил, что боевые действия прекращены были по всей линии фронта, исключая Гадрут: там якобы продолжала активность азербайджанская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа). Речь шла, вероятно, о попытке все-таки взять контроль над поселком Гадрут, куда пыталась прорваться ДРГ (по разной информации - то ли азербайджанский, то ли турецкий спецназ, есть упоминания и о боевиках СНА). В ответ в Гадрут направлен был спецназ Минобороны Карабаха, бой шел непосредственно в черте города до самого вечера - когда обе стороны заявили об успешном взятии населенного пункта. Тем не менее, статус поселка оставался спорным.

Сегодня российский блогер WarGonzo Семен Пегов опубликовал видеорепортаж, который был призван доказать, что Гадрут находится под контролем НКР.

Азербайджанские СМИ заявили, что блогер "по поручению своих армянских покровителей проник уже в освобожденный азербайджанской армией Гадрут под прикрытием Международного комитета Красного Креста, чтобы сделать свой репортаж". Этот факт, по их мнению, подтверждает то, что в Youtube-версии видео символ Красного креста на УАЗике замазан, а в Телеграме он есть на задней двери авто. Фокус сравнил два видео и убедился, что красный крест действительно "пропал" на одном из видео.

Автобус Красного креста действительно выглядит примерно так. На этом фото изображена получившая боевые повреждения санитарная машина УАЗ-2206 армии обороны Карабаха.

Азербайджанский СМИ утверждают, что ВС Армении пытаются атаковать Гадрут, но азербайджанские ВС не дают им этого сделать.

То же самое, но с точностью до наоборот, утверждает армянская сторона, публикуя свои видео из Гадрута. Глава администрации гадрутского района сообщил о 5 погибших жителях города.

Также о том, что как минимум не весь Гадрут завоеван Азербайджаном, заявляют другие российские корреспонденты. "Если азербайджанские военные что-то и захватили, то точно не весь город", говорят на видео.

Под вечер вновь появилась информация об обстрелах столицы НКР Степанакерта. О том, что не менее 5 жителей НКР были убиты после оглашения перемирия, сообщает и омбудсмен Карабаха Артак Бегларян. Также он заявил, что в обстрелах участвует и украинское оружие: "У нас имеются четкие доказательства применения оружия израильского, российского, белорусского, турецкого и украинского производства. Детали этих вооружений были изготовлены в других странах. Следовательно, на третьем уровне эти государства также несут ответственность".