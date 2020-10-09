Алиев заявил, что Азербайджан взял Гадрут и несколько сел Нагорного Карабаха. Армения опровергает

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что прямо сейчас находится в Гадруте и видит только армян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу сообщил, что армия взяла поселок Гадрут и несколько сел в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Спутник-Азербайджан.

"Никакая сила в мире не может заставить нас свернуть с пути. Мы восстановим территориальную целостность Азербайджана", – заявил Алиев.

Ильхам Алиев отрапортировал о взятии сел Чайлы, Юхары Гюзляк, Горазыллы, Гышлаг, Эфендилер, Сулейманлы и Сур.

"Азербайджанские солдаты и офицеры проявляют высокие моральные и психологические качества. Потому что мы сражаемся на своей земле, освобождаем свою землю. Земли, на которых идет битва, не принадлежат армянским военным. Они убегают, покидая позиции", – сообщил Алиев.

В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что прямо сейчас находится в Гадруте и видит только армян.

"Я сейчас нахожусь в Гадруте и почему-то вижу кругом одних армян", – пишет Ованнисян.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян также опроверг заявление Алиева.

“Это очередной бред Ильхама Алиева, который настолько же далек от реальности, насколько напуганные азербайджанские войска от Гадрута. То есть на десятки километров”, – подчеркнул Погосян.