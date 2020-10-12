В Кыргызстане сожгли дом лидера Социал-демократической партии Акылбека Жапарова

В Кыргызстане, в Иссык-Атинском районе сгорел дачный дом лидера Социал-демократической партии Кыргызстана Акылбека Жапарова. Информацию об этом подтвердил аким (глава) района Байыш Курманов, сообщает Vesti.kg.

По его словам, пожар произошел еще 5 октября.

"Дом был небольшой, находился в саду. Кто конкретно поджег, неизвестно", — сказал Байыш Курманов.

По данным других источников, у другого депутата - Исы Омуркулова - угнали отару овец.

Сам Акылбек поджог своего имущества никак не прокомментировал. Его помощник заявил, что "слышал о происшествии", но более никакой информации не предоставил.

Напомним, что с 10 октября в столице действует режим чрезвычайного положения. Соответствующий указ подписал президент. Он действует с 21.00 до 5.00. В связи с кризисной ситуацией в городе военнослужащие также обеспечивают общественный порядок.