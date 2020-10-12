Ким Чен Ын прослезился на военном параде, извиняясь за неудачи

На военном параде в Северной Корее, посвященном по случаю 75-летия правящей Рабочей партии, который прошел 10 октября, произошел беспрецедентный случай – Ким Чен Ын прослезился. Об этом пишет The Guardian.

Он извинился перед своим народом за неудачи. "Наши люди доверяли мне, высоко, как небо, и глубоко, как море, но мне не всегда удавалось соответствовать этому доверию удовлетворительным образом. Мне очень жаль", - сказал северокорейский лидер, снял очки и вытер слезы.

Так как ранее Ким Чен Ын никогда не плакал на людях, но аналитики по всему миру принялись выяснять, что могло стать причиной эмоционального всплеска. Они считают – это связано с пандемией коронавируса и усилением санкций, а Ким Чен Ын понимает, что справиться с этими трудностями он не может.

Впрочем, он и сам это признал в своей речи. Ссылаясь на своего деда и отца - двух предыдущих лидеров Северной Кореи, - Ким сказал, что хоть на него и возложена громадная ответственность – возглавлять КНДР, "отстаивая дело великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, моих усилий и искренности было недостаточно, чтобы избавить наш народ от трудностей в его жизни", - заявил Ким Чен Ын.

Также его речь была пересыпана такими словами, как "серьезные вызовы", "бесчисленные испытания" и "беспрецедентные бедствия", но при этом предложил поддержку людям во всем мире, страдающим от COVID-19, и выразил надежду на улучшение отношений с Южной Кореей.

Те, со своей стороны выразили обеспокоенность тем, что на параде представили новую межконтинентальную баллистическую ракету и призвали Пхеньян возобновить переговоры о денуклеаризации.