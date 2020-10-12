Facebook будет блокировать контент, в котором отрицают Холокост

Почти четверть американцев в возрасте от 18 до 39 лет заявили, что считают Холокост мифом или преувеличением.

Компания Facebook в понедельник, 12 октября, обновила политику по недопущению разжигания ненависти. Соцсеть будет запрещать любой контент, который отрицает или искажает информацию о Холокосте.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодняшнее объявление знаменует собой еще один шаг в наших усилиях по борьбе с ненавистью. Важность нашего решения подтверждается ростом антисемитизма во всем мире и тревожным уровнем незнание Холокоста, особенно среди молодежи", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что согласно недавнему опросу почти четверть американцев в возрасте от 18 до 39 лет заявили, что считают Холокост мифом или преувеличением, или не уверены, что он происходил.

С конца этого года всех, кто будет искать в Facebook информацию о Холокосте, будут переадресовывать к достоверным источникам информации.

Напомним: ранее стало известно, что Facebook подготовился к возможным массовым беспорядкам после выборов в США.