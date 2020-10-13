Покончил с собой: 18-летнего парня, расстрелявшего автобус в России, нашли мертвым

Предполагается, что юноша поссорился с бабушкой, выстрелил в нее, а потом открыл огонь по прохожим

Мужчиной, который расстрелял автобус в Нижегородской области России, оказался 18-летний Даниил Монахов, а одной из погибших оказалась его родная бабушка. Самого Монахова нашли мертвым в лесу. Об этом пишет Mash.

По предварительным данным, 18-летний юноша покончил с собой, выстрелив себе в голову. Его искали в окрестностях села Большеорловское на протяжении всей ночи, и лишь к утру обнаружили вблизи дачных домов. Всего в 200 метрах от остановки.

Тело Монахова, найденное в лесу

Напомним, инцидент произошел днем 12 октября в городе Бор в Нижегородской области РФ. Данила обстрелял автобус и людей, стоявших на остановке. Погибли три человека, еще трое получили ранения.

Состояние двух пострадавших врачи оценивают, как крайне тяжелое, еще одного — как тяжелое. Раненых прооперировали, двоих из них доставили в областную больницу в Нижнем Новгороде. Сам Данила с места происшествия скрылся.

Позже стало известно, что непосредственно перед инцидентом у 18-летнего молодого человека произошел конфликт с его бабушкой. Преступник ранил пожилую женщину из ружья, затем убил соседа, а после застрелил двух человек на остановке.

Место происшествия в городе Бор

По имеющейся информации, юноша интересовался огнестрельным оружием, увлекался экстремальным индустриальным туризмом.

В Росгвардии уточнили, что подозреваемый законно владел одним охотничьим ружьем с 17 сентября этого года.

Соседи сообщили, что Данила ходил на охоту с отцом. "Он тихий, спокойный, учится. У него официальное разрешение было, на охоту ходил", - рассказал один из свидетелей.

Незадолго до случившегося он приехал из Нижнего Новгорода, уроженцем которого является, погостить к бабушке.

После бегства с места расстрела он скрылся в лесу, при себе у него было два ружья и около сорока патронов. Для его поимки в поселок направили сотрудников ОМОН и СОБР.

На ружья у Данилы было разрешение, он часто ходил с отцом на охоту. Сегодня он был найден мертвым, и следователям придется проводить психологическую экспертизу уже посмертно, проверить информацию о проявлениях агрессии подростком, а также дать оценку действиям (или бездействию) правоохранительных органов.