В Грозном произошла перестрелка между боевиками и правоохранителями: погибли 7 человек

В районе есть угроза совершения террористических актов, сообщают правоохранители.

В городе Грозном произошла перестрелка. В ходе стрельбы погибли трое правоохранителей и четверо боевиков. Об этом сообщает ТАСС.

"На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы. К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка. В ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли", – сказано в сообщении.

По данным оперштаба, в районе есть угроза совершения террористических актов.

Отмечается, что в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции. По данным оперштаба, в районе есть угроза совершения террористических актов.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, боевики могли прибыть из-за рубежа.

По словам руководителя республики, в определении местоположения террористов помогли местные жители, "которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений".

Напомним, мужчиной, который расстрелял автобус в Нижегородской области России, оказался 18-летний Даниил Монахов, а одной из погибших оказалась его родная бабушка. Самого Монахова нашли мертвым в лесу.