Японец стал единственным посетителем Мачу-Пикчу после 7-месячного ожидания

Власти Перу открыли знаменитые руины инкского высокогорного города Мачу-Пикчу для единственного японского туриста, который ждал этого шанса более семи месяцев. Об этом пишет CNN.

26-летний Джесси Катаяма, инструктор по боксу из Осаки прибыл в Перу еще в марте 2020 года. У него уже был куплен входной билет и разрешение на въезд в Мачу-Пикчу 16 марта, однако именно в это время власти страны приняли решение закрыть достопримечательность для посещения из-за пандемии коронавируса.

Но Джесси не растерялся и решил дождаться своего шанса. Он снял комнату в городке Агуас-Кальентеса неподалеку и использовал свободное время, чтобы посетить достопримечательности в окрестностях – водопад Калиентес и горы Путукуси. Также он преподавал бокс местным детям и завел тут друзей.

Такаяма рассказал, что собирался открыть свой собственный боксерский зал после возвращения в Осаку, так что использовал время, проведенное в Перу для тренировок.

"Я бегал каждое утро и видел Мачу-Пикчу издалека. Я думал, что никогда туда не доберусь, но меня все устраивало, ведь я прекрасно провел тут время", - однако руководство города Агуас-Кальентес, впечатленное упорством японца, обратилось к властям Перу пустить туриста в Мачу-Пикчу. Те пошли навстречу и Джесси Катаяма стал единственным туристом на территории древнего города инков.

Фото: Machu Picchu Travel Tours

Его сопровождали только два фотографа и руководитель сайта, посвященного Мачу-Пикчу. 16 октября счастливый Джесси возвратится в Японию. А древний город собираются вновь открыть для посетителей, однако в ограниченном режиме.

Мачу-Пикчу – город цивилизации инков, расположенный высоко в Андах на территории Перу над долиной реки Урубамба. Этот город был основан в XV веке, а потом заброшен. Характерной особенностью этого исторического памятника является то, что все каменные стены там построены без использования каких-либо укрепляющих материалов. Также на территории Мачу-Пикчу есть необычные астрономические сооружения.