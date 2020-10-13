В Танзании третий день гасят пожар на Килиманджаро, вспыхнувший из-за туристов

На африканском континенте, в Танзании гасят пожар, разгоревшийся на горе Килиманджаро. Считается, что причиной возгорания стали неосторожные действия туристов. Об этом пишет Daily Mail.

Пожар начался неподалеку от лагеря Вона, остановки, используемой туристами и путешественниками. Они готовят еду на открытом огне, что и могло стать причиной пожара.

Управление национальных парков Танзании (TANAPA), которое управляет парком, в котором расположена гора, заявило, что пламя уничтожило большую часть горного леса возле лагеря отдыха для туристов, которые используют маршруты Мандара и Хоромбо для восхождения.

Представители Службы национального парка Танзании, на территории которого находится Килиманджаро, заявляют, что ситуация почти под контролем. Сейчас на месте пожар гасят более 600 спасателей и добровольцев.

Фото: Tanzania National Parks

По словам волонтеров, ветер затих и вряд ли сможет раздуть огонь, а продолжительность пожара обусловлена рельефом горы, который затрудняет тушение. Прогнозируют, что стихийное бедствие остановят до вечера вторника.

Гора Килиманджаро возвышается на границе между Кенией и Танзанией. Ее высота - 5 895 метров над уровнем моря, она является самой высокой отдельно стоящей вулканической горой в мире.

Гора Килиманджаро относится к "семи вершинам" — самым высоким горам мира, и занимает второе место после Эвереста. Килиманджаро — это вулкан, у которого нет документированных извержений. Гору ежегодно посещает более 50 тысяч туристов.

Она представляет собой объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и загрязнение воды и воздуха в прилегающих к ней районах, по словам специалистов, угрожает экологии.