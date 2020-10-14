"Жест доброй воли". Путин снял санкции с трех украинских предприятий

Президент России Владимир Путин решил снять санкции с двух украинских предприятий. Об этом сообщил Путин во время совещания с членами правительства, передает ТАСС.

По словам российского президента, Москва рассчитывает на ответные шаги со стороны Украины. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин добавил, что речь идет о Барском машиностроительном заводе, компании "Брацлав"и Рубежанском картонно-тарном комбинате.

"Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями были очень высокими. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Я согласен", – отметил Путин.

Он также заявил, что Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества.

Речь идет о санкциях, которые Россия ввела в конце 2018 года против 322 граждан Украины и 68 юридических лиц. Санкциями предусматривалось заморозка средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капитала из России. Тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что решение было принято в ответна украинские санкции, которые были введены против россиян и их компаний в мае 2018 года.