Евросоюз ввел санкции против "повара Путина" из-за Ливии

Санкции против Евгения Пригожина включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.

Европейский Союз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", за причастность к поставкам вооружений в Ливию.

Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

В ЕС пояснили, что ограничения введены из-за "тесных связей, в том числе финансовых", с частной военной компанией "Группа Вагнера".

"Пригожин участвует и помогает деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии, что угрожает миру, стабильности и безопасности в стране. В частности, "Вагнер" причастна к многочисленным и повторяющимся нарушениям оружейного эмбарго в Ливии, установленным резолюцией Совета безопасности ООН", – говорится в документе.

Санкции против Пригожина включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам с ЕС запрещено предоставлять ему средства.

Напомним, что Евгений Пригожин получил прозвище "повар Путина" из-за деятельности своей компании. Она занималась организацией питания "первых лиц" РФ.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин финансирует захват Россией Центральноафриканской Республики.

Кроме того, компании "повара Путина" выделили миллиард рублей на реконструкцию Крыма.

Отметим, ранее Пригожин рассказал, почему Россия не помогает Армении в войне.