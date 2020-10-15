На юге Карабаха идут тяжелые и ожесточенные бои, – Минобороны Армении

В четверг, 15 октября, на 19-й день конфликта в Нагорном Карабахе, армия Азербайджана продолжает продвигаться как на северном, так и на южном направлениях фронта, бросив в атаку пехоту под прикрытием артиллерии. Армения подтверждает отступление войск НКР, публикуя при этом кадры уничтожения живой силы противника.

Как заявил в 15:00 четверга представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян у себя в Facebook: "На юге (Нагорного Карабаха. – Ред.) идут тяжелые и упорные бои".

За полчаса до этого пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян опубликовала у себя на странице видео боевых действий с подписью: "Уничтожение живой силы противника огнем высокоточной артиллерии".

Видео: YouTube / Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики

В среду вечером, 14 октября на канале Минобороны Нагорного Карабаха опубликовали подобное видео с попаданием по движущимся живым целям.

"Уничтожение наступательных сил противника частями Армии обороны на Северо-Восточном фронте", – написали под роликом в оборонном ведомстве непризнанной Республики.

Видео: YouTube / Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики

Вечером в среду, российский военный Telegram-канал MilitaryMaps отметил на карте место боя, показанного в данном ролике Минобороны НКР.

Карта: Telegram / @militarymaps

"Армия Обороны Арцаха" выложила видео обстрела по этим холмам с названием "уничтожение противника на юго-восточном направлении". Видео показывает, что военные Азербайджана уже штурмуют Физули", – рассказывается в описании к карте.

Как сообщило в 9:37 утра 15 октября Министерство обороны Азербайджана, в результате бевых действий, которые шли в ночь со среды на четверг, армянская армия была вынуждена предпринять отступление:

"В ночь с 14 на 15 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта, как и в предыдущие дни, оставалась напряженной. Ночью подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать позиции Азербайджанской Армии на некоторых направлениях фронта. В результате успешных действий наших войск противник понес серьезные потери и был вынужден отступить на различных направлениях фронта".

Информацию об ожесточенных ночных боях подтвердила в 8:44 четверга и армянская сторона в лице Шушан Степанян. По ее словам, в течение ночи в зоне конфликта "сохранялась относительно стабильная напряженность, а утром противник возобновил активный артиллерийский огонь на северном и юго-восточном направлениях".

Сложно с полной уверенностью сказать, как сместилась линия фронта по состоянию на середину дня, 15 октября. К примеру, достоверный видео-ролик Азербайджана из занятого якобы еще неделю назад Джебраила появился только в среду, 14 октября.

Видео: YouTube / Министерство обороны Азербайджана

Известный азербайджанский блогер Расул Хасан у себя в Twitter так прокомментировал опубликованную в среду Министерством обороны Азербайджана карту наступательных действий:

"Ссылаясь на официальные данные, можно сказать, что – около 50% Джабраильского, 80% Фузулинского и 30% Ходжавендского района было освобождено от оккупации. Думаю, в ближайшие дни будет официально объявлено о полном освобождении Физулинского района".

Карта: Mod.gov.az

Согласно двум новым картам, которые опубликовал российский Telegram-канал "Милитарист" утром и вечером в среду, 14 октября, крупная группировка войск Нагорного Карабаха может оказаться в окружении армии Азербайджана:

"Версия продвижения азербайджанской армии за 13 октября" / Карта: Telegram-канал @infantmilitario

"Оценка продвижения азербайджанской армии за 14 октября" / Карта: Telegram-канал @infantmilitario

Напомним, в среду, 14 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия продвинулась на новые территории.