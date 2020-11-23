Кислород и ничего больше. Израильские ученые научились останавливать старение

Исследователи утверждают, что у их подопытных, которые проходили гипербарическую кислородную терапию, процент стареющих клеток снизился на 11-37%.

Израильские ученые из Тель-Авивского университета (TAU) и Медицинского центра Шарим обнаружили, что существует способ обращать вспять процессы старения. По заверениям исследователей, для этого они использовали кислород, сообщает eurekalert.org.

"В текущем исследовании мы хотели изучить влияние гипербарической кислородной терапии на здоровых стареющих взрослых и выяснить, могут ли такие методы лечения замедлить, остановить или даже обратить вспять нормальный процесс старения на клеточном уровне", — заявил профессор Шай Эфрати, работающий в Тель-Авивском университете.

Ученые обнаружили, что у подопытных, которые проходили гипербарическую кислородную терапию, процессы укорачивания теломер (концов хромосом) и накопления старых и нефункционирующих клеток в организме обратились вспять. В частности, теломеры, которые в обычном состоянии уменьшаются, благодаря воздействию кислородной терапии выросли на 20-38% в зависимости от типа клеток; а процент стареющих клеток в общей популяции клеток снизился на 11–37% в зависимости от типа клеток.

"Сегодня уменьшение теломер считается "Святым Граалем" биологии старения. Исследователи во всем мире пытаются разработать фармакологические и экологические вмешательства, которые позволяют удлинить теломеры. Наша кислородная терапия смогла удлинить теломеры, доказав, что процесс старения может быть обращен вспять на базовом клеточно-молекулярном уровне", — отметил профессор Эфрати.

По его заверению, это исследование открывает дверь для дальнейшего изучения влияния кислородной терапии на человеческие клетки.

К исследованию привлекли 35 людей старше 64 лет. Они проходили гипербарическую кислородную терапию пять раз в неделю в течение трех месяцев. Всего каждый из них прошел по 60 сеансов.

Отметим, в сентябре прошлого года генетики из Калифорнийского университета заявили, что смогли найти способ повернуть вспять биологическое старение. Они утверждали, что у девяти участников эксперимента, в течение года принимавших гормон роста и два антидиабетических препарата, биологический возраст в среднем уменьшился на 2,5 года.

Напомним, ранее ученые выяснили, что курение ускоряет биологическое старение в полтора-два раза. А американские генетики, проанализировавшие родословную 400 миллионов человек, пришли к выводу, что продолжительность жизни обусловлена генетически не более чем на 10%.