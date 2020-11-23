GOP-стоп. Что ждет республиканцев после ухода Дональда Трампа

С чем столкнутся "слоны" после фиаско 2020 года, как демография меняет политическую карту Америки и что известно о молодых республиканцах, готовых подхватить знамя на следующих президентских выборах в США, рассказывает Фокус.

Это давняя история, но она сегодняшняя. Томас Наст, основатель жанра американского политического рисунка, в 1870 году опубликовал в журнале Harper’s Weekly карикатуру, высмеивающую Демократическую партию США. На ней изображен осел, пинающий мертвого льва. Три года спустя, когда демократы, удивив всех, завоевали большинство в Палате представителей Конгресса, художник счел необходимым "лягнуть" своих любимых республиканцев. Он нарисовал слона, который, спасаясь от разъяренного осла в львиной шкуре, отступает в яму-ловушку, прикрытую острейшими политическими проблемами послевоенного периода. Так в обиход были введены символы обеих партий. Но для нынешнего положения дел, когда исход президентских выборов оспаривается представителями GOP (Grand Old Party, Великая Старая Партия, как называют республиканцев), а на кону стоит баланс американской политической системы как таковой, важнее другое. Республиканцы снова оказались в ловушке. Правда, сегодня они могут благодарить за это не столько оппонентов-демократов, сколько "своего" президента, "великого и ужасного" Дональда Трампа.

Шагреневая кожа электората

Основная неприятность для республиканцев заключается в том, что они остаются партией меньшинства. Причем давно. Дэвид Фрам, один из самых заметных и последовательных критиков Трампа в консервативном крыле республиканцев, выпустивший в мае текущего года книгу "Трампокалипсис: как восстановить американскую демократию", считает, что партия в XXI веке "стала более слабой и менее популярной. С 1992 по 2016 год прошло семь президентских выборов. На всех этих выборах республиканский кандидат выиграл выборы большинством голосов лишь единожды, в 2004 году". Вера американских элит в демократические ценности сегодня ослабла, считает Фрам, а Трамп — "одновременно и последствие этого ослабления, и его причина". При этом сама GOP стала партией Трампа, куда более правоконсервативной, чем прежде.

Мы готовимся к гражданской войне внутри Республиканской партии вашингтонский лоббист и давний активист РП Эд Стюарт

В результате получился странный идеологический тяни-толкай, сочетающий в себе консерватизм с правым популизмом. Уже на стадии выборов 2016 года положение внутри РП было подобно натянутой струне, готовой лопнуть. Для многих фигура этого политического неофита была чем-то вроде "черта из табакерки". Рэй Макнелли, опытный политконсультант-республиканец, был уверен, что Трамп — "это просто клоун". Однако ставка эксцентричного миллиардера на "белую идентичность" сработала. Во многом потому, что Трамп и его идеологический поводырь Стив Бэннон правильно прочитали эмоции республиканских избирателей. Не надежда и предвкушение возможностей двигали ими, а чувства угрозы, негодования и страха. Они как бы ощущали себя изгоями в собственной стране, где бал все больше правила образованная элита, воинствующий секуляризм и мультикультурализм, который испуганный глаз видел как одну нескончаемую волну миграции. Они пошли за Трампом. И многие из политиков-республиканцев, кто прежде говорил Trump never, впрыгнули в эту лодку, извлекая для себя выгоды.

В краткосрочной перспективе это сработало. Но проблема в том, что в обозримом будущем электоральная ставка может обернуться для GOP крахом. Белое население США убывает, старшее поколение, голосующее за Трампа, уходит. The Associated Press, анализируя данные Бюро переписи населения США, опубликованные в этом году, пришло к выводу, что через 25 лет белые американцы будут составлять меньшинство. Конечно, есть те, кто с этими выкладками не согласен. Например, Ричард Альба, социолог, написавший книгу "Великая демографическая иллюзия", в которой эта идея оспаривается, считает, что в 2060 году американский избиратель по-прежнему будет на 55% белым (в 2018-м доля белого электората составляла 73%). При этом многие представители нынешних меньшинств, особенно латиноамериканцы, могут перестать быть лояльными Демпартии.

[ + – ] ГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТОРАТ. Мужчина в маске осла и слона, сим­волизирующих демократов и республиканцев, на площади Black Lives Matter Plaza возле Белого дома в ожидании развязки выборов

Даже если статистика на стороне Альбы, в "партии слонов" понимают: повестку дня придется менять. Весь вопрос — как это сделать максимально эффективно, преподнеся новое идеологическое блюдо к следующим президентским выборам? И кто персонально может претендовать на клочок мантии Трампа, перелицевав его должным образом?

Кронпринцы GOP

"Мы готовимся к гражданской войне внутри Республиканской партии", — говорил накануне выборов Эд Стюарт, вашингтонский лоббист и давний активист РП. По его мнению, даже после поражения нынешнего главы Белого дома ответом на вопрос, кто лидер республиканцев, будет — Дональд Трамп. "Он настолько доминировал в мышлении Республиканской партии в течение последних четырех лет, что больше не было места для появления новых лидеров и новых идей, которые могли бы противостоять трампизму или предложить альтернативную точку зрения либо путь вперед".

Но эта точка зрения вряд ли исчерпывающая.

Во-первых, потому что некоторые убеленные сединами политические фигуры в РП считают своим долгом противостоять Трампу и трампизму. К примеру, еще в июле силами республиканских чиновников, среди которых члены правительства Джорджа Буша-младшего, был сформирован комитет "Выпускники 43-го президента за Байдена". С вполне прагматичной целью: не допустить переизбрания Трампа, который, по их мнению, бросил свою партию и граждан страны. Но, скорее всего, этот политических замах простирается дальше даты, когда избирком объявит о победе Байдена.

С наследием Трампа рес­публиканцам придется разбираться еще долго. То, на каких "лошадей" они поставят, во многом будет определять, во что партия превратится в будущем

Во-вторых, "поколение зуммеров" в GOP сегодня в большинстве своем не в восторге от Трампа. National Public Radio, тоже в преддверии выборов, дало возможность высказаться этим политическим "скаутам", которые будут определять политику партии послезавтра. И тут та же картина, что и со "стариками". Лиззи Бонд — одна из тех, кого проинтервьюировало NPR, — в 2016 году во время праймериз поддерживала Теда Круза, а когда тот проиграл Трампу, она решила: лучше уж голосовать за Клинтон. В 2020-м она последовательно отказывалась поддерживать 45-го президента, считая, что при его переизбрании "трудно избавиться от мысли, что будущее Республиканской партии обречено".

Но самое главное, что, по мнению ряда американских аналитиков, сейчас в рядах РП есть те, кто может взлететь на партийный и государственный политический олимп уже завтра. Это поколение тех, кому сейчас за 40. Дэвид Брукс, автор книги "Бобо в раю. Откуда берется новая элита", незадолго до выборов называл "большую четверку" таких сенаторов-соискателей: Марко Рубио, Джош Хоули, Том Коттон и Бен Сасс. "Все они достигли совершеннолетия, когда рейганизм уже был в зеркале заднего вида, — пишет Брукс. — Несмотря на то что они популисты, трое из них имеют ученые степени в Гарварде или Йельском университете. Они не особо близки друг к другу. Их может объединять общий опыт, но их разделяют амбиции". Когда Брукс говорит о том, что "рабочий класс — это сердце Республиканской партии", что "когда-то бизнесмены и предприниматели были в центре внимания республиканцев", а "теперь ясно, что партия должна перестать обслуживать корпоративный класс и сосредоточиться на владельцах магазинов, сантехниках и наемных рабочих", и приводит в пример британских консерваторов, в свое время сыгравших на данной электоральной ноте, понятно, что это — часть рецепта для любого из указанных претендентов. В самом деле, есть разница между расширением прав и возможностей рабочих и расширением прав и возможностей вашингтонской элиты. Но из "этих общих помещений" четыре сенатора, подчеркивает Брукс, расходятся в разные стороны.

Итак, вот они, возможные сменщики Трампа

Марко Рубио, 49 лет

Свое видение того, какой должна быть политика республиканцев, он основывает на католическом социальном учении. Год назад в эссе "Для чего нужна экономика" Рубио утверждал, что цель рынков не в росте, а в том, чтобы позволить каждому человеку найти свое достоинство в работе. А затем и вовсе призвал к "капитализму общего блага", который бы не зацикливался на финансах и навязчивой идее максимизировать акционерную стоимость. Это так резануло ухо партийных ортодоксов, что Никки Хейли, в свое время бывшая постоянным представителем США при ООН, заявила, что ряд критиков капитализма в рядах РП "отличаются от социалистов только степенью".

Когда Николас Леманн, пишущий для The New Yorker, попросил Рубио объяснить, что тот имел в виду под "капитализмом общего блага", сенатор ответил: "Рынок — это средство для достижения цели, а не сама цель. Можно иметь экономику, которая хорошо работает в макросмысле, но ее выгоды распределяются таким образом, чтобы не приносить пользу общему благу". По словам Рубио, эта система взглядов сложилась у него, когда он баллотировался в президенты в 2016-м и посещал общины "за пределами Флориды", некогда активные, а ныне опустевшие.

Джош Хоули, 40 лет

В 39 лет он стал самым молодым сенатором США. Популист, вбивающий в головы американцев среднего класса мысль, что их предали все возможные элиты — политические, культурные, финансовые. По его словам, у современного лидерского класса один набор ценностей: глобализация, космополитизм, а у средних американцев — другой: семья, дом, корни, нация. В ноябре прошлого года Хоули выступил с речью, в которой стремился опровергнуть последние 70 лет внешней политики республиканцев. Он утверждал, что правые ошиблись, пытаясь распространить американские ценности за рубежом. "Имперское господство нарушает наши принципы и угрожает нашему характеру. Нашей целью должно быть предотвращение империализма, а не его осуществление. Нужно остановить господство, а не поощрять его".

Возможно, позиция Хоули, отличаясь известной модернизацией, ближе всего к трамповской. Неслучайно, победив в ноябре ­2018-го на выборах в сенат, он благодарил президента за поддержку, оказанную в ходе избирательной кампании.

Том Коттон, 43 года

Служил в армии США, был в Ираке и Афганистане, награжден Бронзовой звездой. Его называют "ястребом", требующим жесткой реакции на многие проявления в политике и социальной сфере — от левых и иммиграции до крупных технологических компаний. Он яростный противник китайского "государства-изгоя" и сторонник резкого сокращения легальной иммиграции.

Бен Сасс, 48 лет

Доктор философии, работал в администрации Джорджа Буша-младшего. По его словам, работа правительства состоит в том, чтобы "создать рамки упорядоченной свободы", чтобы люди могли сделать свою семью и район центром своей жизни. Собственно, сами небольшие ассоциации — группы соседей, футбольные команды старших классов, церкви и общественные центры, где "люди находят свои самые большие радости, удовлетворение и поддержку", — и должны, по его мнению, быть в фокусе внимания. Из всей четверки он подозрительнее всего относится к правительству и политикам, считая последних "поджигателями".

Партия должна перестать обслуживать кор­по­ра­тив­ный класс и со­средоточиться на владельцах магазинов, сантехниках и наемных рабочих автор книги "Бобо в раю. Откуда берется новая элита" Дэвид Брукс

Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и уже упомянутую Никки Хейли, и Митта Ромни, и Теда Круза, который, по словам Брукса, готовится к президентской гонке 2024 года, стремясь объединить все версии партии: ту, что была до Трампа, и ту, что развивалась в эпоху Трампа. Кроме того, некоторые эксперты допускают, что и сам 45-й президент попытает счастья на выборах 2024 года и таким образом вернется к тем пертурбациям политической повестки GOP, которые успел запустить (в конце концов, Гровер Кливленд был ведь 22-м и 24-м президентом США).

Но куда более интересным вариантом представляется еще один — династический. "Идея династии может понравиться кому-то вроде Трампа", — считает Дж. Майлз Коулман, аналитик Центра политики Университета Вирджинии. Трое старших детей 45-го президента уже втянулись в американскую политику. Иванка с 2017 года даже носит звание "советник президента". "Политические династии существуют не просто так: признание имени хорошо работает с избирателями, — объясняет Лаура Уилсон, доцент кафедры политологии Университета Индианаполиса. — Взгляните на Кеннеди, Бушей и, вернувшись назад, на Рузвельтов".

В случае с Трампами, если тут на кого и стоит обратить пристальное внимание, так это на Дональда Трампа-младшего (42 года).

Он проявляет повышенную активность. За последние два года опубликовал две книги, критикующие либералов. "Небрежная книга "Триггеры" может быть явной попыткой старшего сына президента, Дональда Трампа-младшего, заявить о себе как о прямом наследнике, — писало издание Politico еще в начале года. — Национальный комитет Республиканской партии, возможно, попытался помочь ему, купив экземпляры книги на сумму $100 тыс. Но это не значит, что стратегия не работает".

Масла в огонь подлила фотография на его странице в "Инстаграме", размещенная 24 октября: молодой политик изображен на фоне флага с надписью "Don Jr. 2024". Правда, рядом с ней сын президента написал: "Хахахахаха. О, парень. Это был знак, который я увидел на животноводческом аукционе в Фэллон, Невада. Это заставит головы либералов взорваться. Всем, кто сделал это, спасибо за комплимент… но давайте сначала переживем 2020 год с большим выигрышем!!!!"

Большого выигрыша не получилось. Как и маленького. Но от этого интрига грядущих трансформаций в GOP лишь усиливается. С наследием Трампа республиканцам придется еще долго разбираться. То, на каких "лошадей" они поставят, во многом будет определять, во что партия превратится. В лидера под флагами Линкольна и Рейгана или аутсайдера, плетущегося в хвосте политики демократов.