Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года: "в одно слово он не помещается"

По словам лингвистов, текущий год выдался не тем, чтобы его аккуратно вместить в одно единственное слово.

Оксфордский словарь не смог определить одно слово 2020 года. По словам лингвистов, это не тот год, когда все процессы возможно описать одним только словом.

Таким образом, на сайте Oxford Language вместо традиционного слова года появился расширенный отчет о новых явлениях в английском языке и о словах и словосочетаниях, получивших распространение в разных странах.

"Английскому языку, как и всем нам, в этом году пришлось быстро и многократно адаптироваться. Наша команда опытных лексикографов собирала и анализировала эти лексические данные на каждом этапе пути. Быстро стало очевидно, что 2020 год – это не тот год, который можно было бы аккуратно вместить в одно единственное "слово года", – говорится в сообщении.

Для Канады, Великобритании и Австралии было выбрано слово Lockdown (локдаун, блокировка, карантин, изоляция), для США – Shelter-in-Place (укрытие, островок безопасности), для Сингапура и Великобритании – Circuit Breaker (автоматический выключатель), для Малайзии – MCO — Movement Control Order (порядок управления движением), для Филиппин – ECQ – Enhanced Community Quarantine (усиленный социальный карантин).

"Мы детально рассматриваем темы, которые были в центре внимания нашего языкового мониторинга этого года, включая Covid-19, и все связанные словарные запасы, политическую и экономическую волатильность, социальную активность, окружающую среду и быстрое внедрение новых технологий и поведения, поддержку удаленной работы и проживания", – говорится в отчете.

Напомним, в 2019 году Оксфордский словарь английского языка назвал словом года словосочетание Сlimate emergency, что означает "чрезвычайная климатическая ситуация".