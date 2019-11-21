Оксфордский словарь определился со словом 2019 года: в нем присутствует "Климат"

По данным экспертов, употребление выражения Сlimate emergency в 2019 году резко повысилось до сентября этого года

Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2019 года словосочетание Сlimate emergency, что означает "чрезвычайная климатическая ситуация".

Об этом сообщается на странице словаря в Twitter.

Отмечается, что Сlimate emergency определяется, как "ситуация, в которой необходимо срочно принять меры для уменьшения или прекращения изменения климата и избежания потенциально необратимого вреда окружающей среде вследствие этого".

По данным экспертов, употребление выражения Сlimate emergency в 2019 году резко повысилось до сентября этого года – частота его использования возросла в 100 раз.

В перечень также вошли такие выражения, как Сlimate action (борьба с изменением климата), Сlimate crisis (кризис климата), Сlimate denial (отрицание климатических изменений), Еco-anxiety (экотревожность), Еcocide (экоцид), Еxtinction (вымирание), Global heating (глобальное потепление).

Как ранее сообщал Фокус:

Год назад Оксфордский словарь английского языка выбрал словом года прилагательное "toxic" ("токсичный"), что можно также перевести как "ядовитый" или "отравляющий".

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