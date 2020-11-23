Гавайская колония прокаженных - в числе последних мест на Земле, где нет больных коронавирусом

Поселение Калаупапа полностью закрыло сообщение с внешним миром с началом пандемии

Поселение Калаупапа на острове Молокаи, которое было основано как колония для больных проказой в прошлом веке, остается одним из последних мест на Земле, где не зафиксировано больных COVID-19. Об этом пишет KITV.

С 1866 году более 8500 человек из населения Гавайских островов с симптомами проказы были пожизненно сосланы на Молокаи и официально объявлены мертвыми. В 1969 году закон о принудительном карантине прокаженных был отменен, однако многие бывшие пациенты остались жить в колонии до конца жизни.

[ + – ] Поселение Калаупапа в прошлом веке

Сейчас в поселении насчитывается только 75 жителей, включая бывших пациентов колонии, нескольких врачей и священников. Средний возраст жителей – 86 лет, они страдают от множества хронических заболеваний, и вспышка коронавируса стала бы для них фатальной.

Таким образом гавайский округ Калавао стал единственным округом США, в котором не зарегистрировано ни случаев коронавируса, ни смертей на фоне пандемии.

В поселении почти не бывает посторонних, а те немногие, кто контактировал с внешним миром, сдали тесты, и они показали негативный результат.

Молокаи, население которого составляет чуть более семи тысяч человек, является одним из самых труднодоступных островов гавайского архипелага. И сейчас там зарегистрировано только 13 заболевших коронавирусом. А бывшая колония больных проказой отрезана от прочей территории скалами и глубокой расселиной. Доступ туда возможен только со стороны океана и только в хорошую погоду. Припасы доставляют в поселение раз в год.

[ + – ] Остров Молокаи/Все фото: bluehawaiian

Впрочем, колония прокаженных не последнее место на Земле, где нет коронавируса. Так, власти Северной Кореи утверждают, что у них в стране нет больных COVID-19 и, на всякий случай, заминировали границу с Китаем, чтобы препятствовать проникновению болезни.

Схожая ситуация и в Туркмении. Там власти также заверяют, что коронавируса у них в стране нет. Для острастки там запретили само слово "коронавирус" и арестовывают людей, которые носят маски.