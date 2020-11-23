Украинские миротворцы в Конго помогли вулканологам добраться до кратера Ньямлагиры (фото)

Посадку вертолета Ми-8 на хрупкую поверхность кратера осложняли погодные условия.

Украинские миротворцы в Конго обеспечили высадку вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования объединенных сил ВСУ.

Периодическое подробное изучение вулкана с проведением тестов и анализов позволяет прогнозировать очередное извержение, а также снизить возможные риски для местного населения.

По словам командира вертолетного отряда полковника Сергея Ващенко, на высоте более трех тысяч метров экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с некоторыми трудностями.

"Посадку на хрупкую поверхность кратера осложняли погодные условия. Облачный покров над вулканом заметно увеличивался, а скорость порыва ветра составляла 90 км/ч", – рассказал он.

По его словам, был значительный риск, так как пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могли провалиться под массой вертолета.

По окончании проведенных вулканологами исследований экипаж Ми-8 успешно вернулся в базовый лагерь, завершив еще одно задание Миссии ООН.

Ньямлагира – активный щитовой вулкан в горах Вирунга. Ньямлагира является самым активным вулканом Африки. Со времени начала наблюдений он извергался 32 раза. Вулкан расположен в пределах Великих Африканских Рифтов. Продукты извержения вулкана представлены преимущественно высоко-калиевыми базальтами.

Отметим, ранее украинский военный, который находился в составе миротворческой миссии ООН в Конго, умер от коронавируса.

В прошлом году украинские миротворцы-вертолетчики контингента Миссии ООН в Конго на боевых Ми-24 нанесли воздушный удар по боевикам "Союзных демократических сил".