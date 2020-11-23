Нетаньяху нанес секретный визит к наследному принцу Саудовской Аравии

Самолет израильского премьера пробыл в городе Неом несколько часов, прежде чем вернуться в Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил в воскресенье визит в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем Мохаммедом ибн Салманом. Этот визит не афишировался в прессе, а Нетаньяху сопровождал глава Моссада Йоси Коэн, сообщает The Guardian.

Данные отслеживания полетов показали, что частный самолет, которым ранее пользовался Нетаньяху, вылетел из Тель-Авива в город Неом на Красном море в Саудовской Аравии. Самолет пробыл в городе несколько часов, прежде чем вернуться в Израиль.

Издание отмечает, что визит израильского премьер-министра продемонстрировал важность связей Израиля и Саудовской Аравии после заключения Авраамского договора (израильско-эмиратский мирный договор. — Ред.) при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

Накануне с наследным принцем Саудовской Аравии провел встречу госсекретарь США Майк Помпео.

В своем Twitter Помпео написал о "конструктивном визите к наследному принцу Мохаммеду ибн Салману", но о визите Нетаньяху "не слишком разглашался".

"Соединенные Штаты и Саудовская Аравия прошли долгий путь с тех пор, как президент США Франклин Делано Рузвельт и король Абдул Азиз Аль Сауд впервые заложили основу связей между странами 75 лет назад", – написал Помпео.

Издание пишет, что существует ряд причин, чтобы держать встречу Нетаньяху с наследным принцем саудитов в секрете, одна из которых – возможный гнев палестинцев.

Выступая в Кнессете перед членами своей партии в понедельник, Нетаньяху ни подтвердил, ни опроверг свой визит.

"Друзья, я никогда не реагировал на такие вещи на протяжении многих лет, будучи премьер-министром, и я не буду этого делать и сейчас. Все годы на своем посту я делал все от меня возможное, чтобы сделать Израиль сильнее и расширить кольцо мира. Я надеюсь, что это кольцо стало шире", – сказал Нетаньяху.

Будут ли страны делать какое-то громкое объявление, можно будет увидеть в течение ближайших недель.

Напомним, наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил о праве израильтян на собственное государство. Ранее Саудовская Аравия не признавала Израиль и не поддерживала с ним дипломатические отношения.