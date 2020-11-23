Американский эсминец USS Donald Cook вошел в Черное море (фото)

Это седьмое появление военного корабля США в черноморском регионе с начала года.

Американский эсминец USS Donald Cook (DDG 75), с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke вошел в Черное море, где будет проводить операции по обеспечению безопасности и региональной стабильности.

Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота США.

"USS Donald Cook начал свой транзит в Черное море. Это седьмое появление военного корабля США в черноморском регионе с начала года", – говорится в сообщении.

Командование 6-го флота США отмечает, что корабли США регулярно патрулируют черноморский регион в знак поддержки своих союзников и партнеров по НАТО, а именно Турции, Украины, Болгарии, Румынии, Грузии.

"Операции в Черном море подтверждают нашу приверженность партнерам и союзникам в регионе. Это важная дипломатическая миссия, Donald Cook уже много раз пользовался гостеприимством черноморских стран", – сказал командир эсминца Келли Джонс.

В пресс-службе 6 флота США также отметили, что это важная дипломатическая миссия для сдерживания агрессии.

"Весь мир заинтересован в поддержке стабильности процветающего Черноморского региона и сдерживании агрессивных игроков, стремящихся к дестабилизации в своих интересах", – заявили в 6 флоте.

USS Donald Cook (DDG 75) – эскадренный миноносец ВМС США четвёртого поколения, главным оружием которого являются управляемые ракеты. Главным оружием корабля являются крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полёта до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно.

Отметим, USS Donald Cook , наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Roosevelt и USS Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте.