Дело "невесты ИГИЛ" Шамимы Бегум вернули в суд. Она снова может стать гражданкой Великобритании

Верховный суд Британии решает, как именно следует рассматривать дело. Решение может иметь огромное значение для судеб других "невест" и "жен" ИГИЛ, которые решат вернуться обратно.

Верховный суд Англии предварительно заявил, что Шамиму Бегум, которая в подростковом возрасте покинула страну, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское государство", нельзя пускать обратно в Великобританию.

Как сообщает агентство "Reuters" в понедельник, 23 ноября, слушание в суде продлится два дня, и окончательное решение по данному вопросу будет вынесено позже.

В 2015 году 15-летняя Шамима Бегум под предлогом выезда на учебу вместе с двумя подругами покинула Великобританию и перебралась в Сирию, где присоединилась к боевикам "Исламского государства". В Сирии Бегум вышла замуж за бойца ИГИЛ и жила в городе Ракка, столице самопровозглашенного халифата течение четырех лет. А когда группировка потерпела поражение, британка оказалась в лагере беженцев в Сирии. В 2019 году ее встретил там британский журналист, в интервью которому Бегум сказала, что не сожалеет о принятом решении присоединиться к ИГИЛ, и на вопрос об отрезанных головах, в частности, ответила, что не видит в этом ничего не правильного, поскольку так поступают с "врагами ислама". В другом интервью девушка заявляла, что разделяет "некоторые британские ценности", но продолжает считать, что ИГИЛ поступает правильно. Через день после выхода интервью Великобритания лишила Шамиму Бегум гражданства.

После разгрома ИГИЛ Шамима Бегум и ее муж заявляли, что желают вернуться в Великобританию либо в Нидерланды, однако правительства обеих стран отказались их репатриировать.

[ + – ] Шамима Бегум

По словам Бегум, уже после отъезда из Великобритании у нее родилось трое детей, но все младенцы умерли. "Теперь Шамима Бегум хочет вернуться домой в Великобританию, однако ее британское гражданство было отменено правительством", – сообщается в материале агентства.

В июле этого года Апелляционный суд в Лондоне единогласно сошелся на том, что Бегум, которой сейчас 21 год, и родители которой — выходцы из Бангладеш — проживают в Великобритании, сможет получить справедливую апелляцию на это решение только в том случае, если ей будет разрешено вернуться в страну.

"Оспаривая этот приговор, Джеймс Иди, юрист британского правительства, заявил Верховному суду: спецслужбы пришли к выводу, что сторонники Исламского государства представляют серьезную опасность для национальной безопасности", – сообщается в публикации.

Дело Шамимы Бегум стало предметом горячих споров в самой Великобритании, в ходе мнения разделились на два лагеря: те, кто говорит, что Бегум отказалась от своего права на гражданство, отправившись в ИГ, и тех, кто утверждает, что она не должна оставаться без гражданства, а должна предстать перед британским судом.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии 2 ноября, когда в нескольких районах Вены были расстреляны насмерть четыре случайных человека.