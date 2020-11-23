Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе призвал срочно пригласить Грузию в НАТО

Генерал-лейтенант в отставке Ходжес считает: после войны в Нагорном Карабахе нужно показать России, что регион представляет для Запада стратегический интерес.

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-2017 годах Бен Ходжес считает, что после Карабахского конфликта США и союзники должны пригласить Грузию в НАТО.

Об этом он написал в колонке для издания Euobserver.

По его мнению, Россия усилила свое влияние на Кавказе, выступив посредником в подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которое завершило кровопролитный конфликт в Нагорном Карабахе. Однако возобновиться этому конфликту, считает он, позволила неспособность США в полной мере и последовательно конкурировать в регионе Черного моря и на Южном Кавказе.

"Мы уступили инициативу Кремлю и поэтому сегодня находимся в стороне, наблюдая за результатом. Для США и Европы оставаться в стороне больше не является жизнеспособным вариантом", – отметил Ходжес.

В связи с этим он выступил за укрепление отношений с Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грецией, разместив на территории союзников инфраструктуру для военно-воздушных сил и флота США.

"Давайте построим новые, более прочные отношения с Арменией и Азербайджаном, укрепим наш давний союз с Турцией и укрепим наше присутствие в Грузии, включая инфраструктуру для военно-воздушных сил и военно-морского флота США", – отметил генерал.

К тому же он призвал немедленно направить Грузии приглашение вступить в НАТО, чтобы дать понять Кремлю о стратегических интересах Запада в регионе.

"Мы также должны направить Грузии приглашение немедленно присоединиться к НАТО. Эти меры дадут Кремлю понять, что этот регион представляет для нас стратегический интерес. Запад должен соревноваться на Южном Кавказе, пока у нас еще есть возможность, если мы хотим предотвратить конфликт между великими державами", – добавил Ходжес.

Он напомнил, что Нагорный Карабах является единственным сухопутным коридором, соединяющим Европу и Евразию, который не проходит через Россию или Иран.

"По сути, это ключ к развитию экономического потенциала большого Черноморского региона, и Западу больше не следует медлить. Мы должны активизировать усилия по защите международного права и более тесно сотрудничать с заинтересованными сторонами на местах, чтобы создать некоторые условия для прочного мира между азербайджанцами и армянами. Это потребует постоянных дипломатических усилий, а также экономической поддержки и возможностей частных инвестиций", – отметил Ходжес.

Напомним, в сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией заявил, что Грузия должна приготовиться к членству в Альянсе.