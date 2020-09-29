Тбилиси приготовиться: Столтенберг заявил, что Грузия приблизилась к членству в НАТО

По словам генсека Альянса, Грузия уже добилась значительного прогресса в модернизации вооруженных сил и укреплении демократии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией заявил, что Грузия должна приготовиться к членству в Альянсе.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"И я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И подготовиться к членству. Мы рассчитываем на то, что Грузия обеспечит соответствие выборов в следующем месяце самым высоким международным стандартам. Это важно для Грузии и для НАТО", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Грузия уже добилась значительного прогресса в модернизации вооруженных сил и укреплении демократии. По его словам, НАТО с Грузией согласились работать совместно над устранением гибридных угроз, а также проводить совместные учения.

"НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее признанных границ. Мы призываем Россию прекратить признание регионов Абхазии и Южной Осетии и вывести свои силы", – сказал Столтенберг.

Он поблагодарил Грузию за приверженность принципам НАТО.

"Сотрудничество НАТО и Грузии делает нас сильнее", – резюмировал генсек Альянса

Напомним, в июне Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner).