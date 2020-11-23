Новый взрыв в Карабахе: один военный погиб, и еще пятеро, включая российского миротворца – ранены

В Карабахе – первый серьезный инцидент с начала перемирия. Подрыв на мине произошел спустя несколько часов после начала разминирования участка под Мадагизом.

Российский миротворец и четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха были ранены при взрыве мины у поселка Мадагиз, расположенного на берегу реки Тертер в северной части НКР. Кроме того, при разминировании погиб на месте один офицер Азербайджанских Вооруженных сил.

"Произошел подрыв мины. Инцидент произошел в районе села Мадагиз, когда группа российских миротворцев, представителей ВС Азербайджана, МЧС НКР, а также Международного комитета Красного Креста занималась поисками тел погибших в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта", – сообщил корреспондент российских "Вестей" с места событий.

Как заявили в Минобороны РФ, российского военнослужащего уже доставили в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает.

За несколько часов до этого, утром в понедельник на официальном сайте российского оборонного ведомства появилась новость о том, что подразделения Международного противоминного центра Минобороны России примут участие в разминировании местности, дорог и объектов в Нагорном Карабахе.

Российские военно-транспортные самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 доставили на аэродром города Ереван более 100 специалистов Центра, а также специально обученных служебных собак. Кроме того, для указанной задачи в Армению было доставлено 13 единиц спецтехники, включая многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", бронетранспортеры и бронеавтомобили.

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Спустя несколько часов, днем в понедельник информагентство "РИА" опубликовало снимки с Российским саперами уже на дорогах Нагорного Карабаха.

Напомним, в понедельник, 23 ноября жена президента Азербайждана опубликовала видео, как она вместе с мужем Ильхамом Алиевым по горной дороге въезжают в отвоеванный Агдамский район Карабаха на тяжелом бронеавтомобиле.