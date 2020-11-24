"Думают только о себе": папа Римский обвинил антимасочников в эгоизме

Понтифик уверен, что многие правительства предпринимают все возможное, чтобы спасти жизни своих граждан.

Папа Римский Франциск в своей новой книге "Давайте мечтать: путь к лучшему будущему" упрекнул людей, недовольных карантинными ограничениями, в эгоизме. Понтифик считает, что такие люди думают только о себе.

Об этом пишет The Guardian.

"Некоторые группы протестуют, отказываются держаться на расстоянии, протестуют против ограничений на поездки, как будто меры, которые правительства должны вводить для блага своих народов, являются своего рода политическим нападением на их индивидуальную свободу", – написал глава римско-католической церкви.

По его словам, противники масок вряд ли выйдут протестовать против "трущоб, где у детей нет воды и образования", против "огромных сумм, вложенных в торговлю оружием".

"Вы никогда не увидите, как эти люди протестуют против смерти Джорджа Флойда…, они неспособны выйти из микрокосма своих интересов", – говорится в книге Понтифика.

Папа Франциск уверен, что многие правительства предпринимают все возможное, чтобы спасти жизни своих граждан.

"Несмотря на некоторые исключения, правительства прилагают большие усилия и решительно действуют, чтобы защитить здоровье и сохранить жизни своих граждан", – написал Понтифик.

Вместе с тем, он добавил, что некоторые ставят экономическую выгоду выше общественного здоровья.

"Эти правительства уничтожили своих людей", – заявил глава Ватикана.

Напомним, в ВОЗ заявили, что если 95% людей будут носить маски, то Европа может избежать локдауна.