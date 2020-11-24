ТОП-10 наиболее комфортных стран для женщин-предпринимателей – версия Mastercard

В условия пандемии коронавируса 42% женщин-предпринимателей перешли на онлайновую бизнес-модель.

В ежегодном рейтинге женщин-предпринимателей MIWE, составляемом платежной системой Mastercard, Израиль признан наиболее комфортной страной для самозанятых женщин. В прошлом году эта страна была 4-й. На третье место, совершив рывок с 11-го, поднялась Швейцария. США остались на 2-ом месте.

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В целом в рейтинге поднялись многие страны с высоким уровнем дохода, так как в условиях пандемии положение женщин-предпринимателей в них не такое сложное, как в бедных странах.

В рейтинге участвуют 58 стран, Украина пока не входит в их число.

Авторы рейтинга отмечают, что в текущем году в Израиле был осуществлен ряд программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Там поставлена задача по удвоению числа женщин-предпринимателей в течение двух лет. Для этого предложено целевое финансирование и запущены организационные инициативы. Продвижению Швейцарии способствовало резкое усиление государственной поддержки и значительный рост популярности малого предпринимательства в стране.

Самых сложными странами женщин-предпринимателей оказались Саудовская Аравия, Тунис, Иран, Египет, Алжир и Бангладеш.

В отчет говорится, что в условия пандемии 42% женщин-предпринимателей перешли на онлайновую бизнес-модель, а 37% вошли в сферы бизнеса, отвечающие новым местным или глобальным потребностям.

Напомним, Фокус ежегодно составляет рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины. Рейтинг-2020 уже опубликован.