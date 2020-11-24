У побережья США заблудилась голубая акула, оказавшись в пресном болоте (видео)

Вероятнее всего, хищница направлялась на зимовку к побережью Южной Америки, и заплыла внутрь полуострова Кейп-Код, расположенного на северо-востоке США.

Жительница американского города Истхэм (штат Массачусетс) Ребби Роу была очень удивлена, когда увидела в пресном болоте, расположенном недалеко от ее дома, необычное живое существо. Сначала она подумала, что это выдра, но на самом деле в воде плавала настоящая синяя акула.

Об этом сообщает издание NBC News.

"Я подумала, что это канадская речная выдра. Наблюдала за ней около минуты, и она начала плавать вокруг. Я подумала: "Ладно, это не выдра. У нее есть плавники", – рассказала американка.

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Вероятнее всего, хищница заблудилась, когда направлялась на зимовку к побережью Южной Америки, и заплыла внутрь полуострова Кейп-Код, расположенного на северо-востоке США.

Эту версию подтверждает и старший ученый в области рыболовства из отдела морского рыболовства Массачусетса Грег Скомаль.

"Сейчас у многих видов период миграции. Мыс Код имеет форму крюка, и это иногда сбивает с толку направляющихся на юг животных", – пояснил Скомаль.

Проанализировав кадры, сделанные очевидцем, эксперты пришли к выводу, что акула не ранена, чувствует себя хорошо и обязательно найдет выход в океан.

Голубые акулы вырастают до трех метров и весят почти 181 килограмм. На зиму они обычно мигрируют в Южную Америку.

Напомним, по данным Международного союза охраны природы (МСОП), 17 видов акул в настоящее время находятся на грани исчезновения. В целом каждый год люди убивают 100 миллионов акул. Ситуацию усугубляет промысел акульих плавников, когда у акулы отрезают только плавники, а само животное выбрасывают обратно в воду. Там акулы тонет, умирает от потери крови или становится легкой добычей для других хищников.