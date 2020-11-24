США произвели испытательный сброс новой авиационной ядерной бомбы В61-12 (видео)

Масса бомбы составляет всего 375 кг, что позволит превратить сверхзвуковой истребитель в ядерный бомбардировщик.

Американский истребитель пятого поколения "Lockheed Martin F-35А Lightning II" сбросил модель новейшей американской корректируемой авиационной ядерной бомбы "В61-12" на военный полигон в Неваде.

Видео испытательного сброса имитатора бомбы опубликовано на новостном YouTube-канале "Sleuth Media". Запись была сделана "Национальной лабораторией Сандия" – одной из шестнадцати государственных экспериментальных платформ Министерства энергетики США, по разработке, созданию и испытанию неядерных компонентов ядерного оружия.

[ + – ] Источник: Sandia National Labs

Как сообщается в пресс-релизе "Sandia Labs", испытания прошли на секретном полигоне Тонопа в Неваде еще 25 августа, однако до сих пор не были преданы огласке, поскольку использование истребителей пятого поколения ранее не афишировалось столь детально.

"Мы успешно выполнили это историческое, первое в истории летное испытание "F-35A" на полигоне Тонопа в соответствии с указанными критериями доставки", – говорится в заявлении Брайана Адкинса, диспетчера указанного полигона. Представитель команды "Sandia" Стивен Сэмюэлс добавил, что "это было первое испытание всех систем, включая механическую, электрическую, связь и отключение между B61-12 и F-35A".

Считается, что корректируемая высокоточная бомба "В61-12" будет иметь мощность в районе 50-ти килотонн, а также получит инерциально-спутниковую систему наведения, аналогичную управляемым бомбам JDAM. Кроме того, на устройство установлена новая хвостовая часть с рулями, которая позволила отказаться от старой парашютной системы. Это усовершенствование дало возможность размещать заряд во внутренних отсеках истребителей F-35.

В частности, масса бомбы составляет 375 кг, а ее длина – 3,6 метра, что является вполне "подъемным" для истребителя грузом, который не помешает ему развивать сверхзвуковую скорость.

В сообщении "SNL" отмечается, что целью летных испытаний с участием F-35A является "полноценная демонстрация систем вооружения, призванная повысить уверенность в том, что бомба всегда будет работать, когда это необходимо, и никогда ни при каких других обстоятельствах".