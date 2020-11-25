"Вы убийцы детей". В Берлине автомобиль с лозунгами протаранил резиденцию Ангелы Меркель

Мужчину, который был за рулем, задержали. Сообщений о жертвах не было.

В ограждение офиса канцлера Германии Ангелы Меркель въехал автомобиль. Об этом сообщает Reuters.

На машине было написано "проклятые убийцы детей и стариков", на другой стороне – "остановите политику глобализации".

Десятки полицейских и пожарных приехали на место происшествия. Водителя, на вид позднего среднего возраста, увезли в инвалидной коляске.

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"Мы устанавливаем, намеренно ли водитель въехал в ворота. Он взят под стражу", — сообщила берлинская полиция.

Сообщений о жертвах не было, и было неясно, была ли Меркель внутри здания.

Утром в среду Меркель должна была провести видеоконференцию министров Германии, на которой планировалось обсудить продление режима изоляции во время второй волны коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с пандемией.

Напомним, недавно в пригороде Парижа радикальный исламист обезглавил школьного учителя истории Самюэля Пати за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда. Кроме того, недавно в соборе Нотр-Дам в Ницце террорист обезглавил 70-летнюю женщину и зарезал еще двоих человек, а в Авиньоне темнокожий мужчина кричал "Аллаху Акбар", угрожал полицейским ножом, и был застрелен при задержании.