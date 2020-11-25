Си Цзиньпин поздравил Байдена с избранием и предложил урегулировать разногласия США и КНР

Китайский лидер выразил надежду, что два государства смогут взаимовыгодно сотрудничать — этого от них ожидает весь остальной мир.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с избранием на пост президента США.

Как сообщает государственное информационное агентство КНР "Синьхуа", поздравление Си Цзиньпина было направлено в Вашингтон телеграммой в среду, 25 ноября.

В своем поздравительном послании Си Цзиньпин отметил, что содействие здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений "соответствует не только фундаментальным интересам двух народов, но и общим чаяниям международного сообщества".

"Мы надеемся, что обе стороны будут поддерживать дух отсутствия конфликтов и конфронтации, а также атмосферу взаимного уважения, сосредоточившись на взаимовыгодном сотрудничестве", – цитирует телеграмму ГосСМИ КНР. Си Цзиньпин выразил надежду, что стороны "урегулируют разногласия", и в дальнейшем будут работать также и с другими странами и международным сообществом "для продвижения благородного дела мира и развития во всем мире".

Сообщается также, что в среду заместитель председателя КНР, "вице-президент" Китая Ван Цишань позвонил Камале Харрис, чтобы поздравить ее с избранием на пост вице-президента США.

Отметим, 13 ноября Джо Байдена поздравило с победой Министерство иностранных дел Китая, сообщив о своем "уважении к выбору американского народа". Одновременно, представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь уточнил тогда, что КНР принимает во внимание тот факт, что окончательные результаты волеизъявления американцев будут определены позже.

Напомним, 24 ноября стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп, решил не препятствовать процессу передачи полномочий следующему главе государства.