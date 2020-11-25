В Бразилии грузовик врезался в автобус с пассажирами: не менее 40 погибших (видео)
По предварительным данным, авария произошла во время обгона.
В среду, 25 ноября, на юго-востоке Бразилии в штате Сан-Паулу в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибли не менее 40 человек: 37 человек скончались на месте аварии и трое по дороге в больницу.
Об этом сообщает Globo.
По предварительным данным, авария произошла во время обгона. После столкновения с автобусом грузовик вылетел в кювет. Водитель грузовика госпитализирован с травмами.
По словам официального представителя премьер-министра, лейтенанта Александра Гедеса, это самая крупная авария года на автомагистралях в штате Сан-Паулу.
По его словам, доступ к месту ДТП затруднен, поэтому информация о количестве жертв может измениться. Также сообщается, что часть людей еще остается заблокированной в автобусе.
Отметим, ранее из-за гололедицы и тумана в американском штате Вирджиния на трассе столкнулось 69 автомобилей. Машины, следовавшие цепочкой, по очереди врезались друг в друга на узком мосту. Пострадал 51 человек.
А летом во Франции произошла масштабная авария с участием семьи из 9 человек. Они ехали в автомобиле Renault Scenic, который слетев с дороги, перевернулся и загорелся, в результате чего пятеро детей сгорели заживо.