Израиль готовится к возможному удару США по Ирану до конца каденции Трампа, – Axios

Израильское правительство приготовилось к "чувствительному периоду" до инаугурации Байдена.

Израильская армия получила указание от правительства подготовиться к возможной атаке США против Ирана еще до того, как Дональд Трамп официально передаст свои полномочия Джо Байдену.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

"Правительство Израиля выдало соответствующее распоряжение не на основании каких-либо разведывательных данных или выводов, что Трамп распорядится нанести удар, а из-за того, что ожидается очень "чувствительный период" до инаугурации Байдена", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Израиль предпринимает такие меры из-за опасений, что удар по израильской территории может быть нанесен непосредственно Ираном или исламскими экстремистами, которые находятся в Сирии, секторе Газа и Ливане.

Высокопоставленные израильские чиновники ожидают, что Израиль получит предварительное уведомление от США, если решение атаковать Иран будет принято.

Напряженность между Ираном и США обострилась после того, как Трамп отказался от ядерной сделки 2015 года и ввел серьезные санкции против исламской страны.

Вероятный следующий президент США Джо Байден пообещал вновь присоединиться к ядерному соглашению, если Иран вернется к его соблюдению.

Напомним, как написало издание The New York Times, после выборов в США действующий глава Белого дома Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана, однако ближайшие советники убедили президента в нецелесообразности такого шага.