Азербайджан о резолюции Сената Франции по Карабаху: "Это – листок бумаги"

Баку расценивает принятие резолюции "как очень постыдный шаг для политики и парламентаризма Франции".

Азербайджан расценивает резолюцию Сената Франции о признании независимости Нагорного Карабаха как "обычный листок бумаги".

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает РИА Новости.

По словам Гаджиева, Баку расценивает документ как "клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций".

Гаджиев отметил, что резолюция французского Сената о признании Нагорно-Карабахской республики нарушает нормы международного права, Устав ООН и резолюции Совбеза организации.

Кроме того, по мнению помощника азербайджанского президента, решение Франции вызывает вопросы о намерениях и объективности страны как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и члена Совбеза ООН.

Гаджиев добавил, что Баку расценивает принятие этой резолюции "как очень постыдный шаг для политики и парламентаризма Франции".

Отметим, 25 ноября верхняя палата парламента Франции – Сенат – принял резолюцию, в которой признал независимость Нагорно-Карабахской Республики. Решение Сената осуждает военную агрессию Азербайджана, осуществленную при поддержке турецких властей, а также призывает Францию оказать массовую гуманитарную помощь армянам и лоббировать международное расследованию военных преступлений Баку в НКР.