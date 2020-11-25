Практически единогласно: Сенат Франции признал независимость Нагорного Карабаха

Резолюция была представлена в парламенте как "сильный политический акт", направленный на демонстрацию солидарности французов с Арменией и осуждение действий Азербайджана.

В среду вечером, 25 ноября верхняя палата парламента Франции – Сенат – принял резолюцию, в которой признал независимость Нагорно-Карабахской Республики.

Как сообщает "Le Figaro", в среду по просьбе председателя Сената Жерара Ларше пять глав парламентских фракций внесли предложение о принятии резолюции о признании Нагорного Карабаха "колыбелью армянской цивилизации". За документ проголосовали 305 участников обсуждения, а против этого решения выступил только один парламентарий.

Решение Сената, осуждает военную агрессию Азербайджана, осуществленную при поддержке турецких властей, а также призывает Францию ​​оказать массовую гуманитарную помощь армянам, и лоббировать международное расследованию военных преступлений Баку в НКР. Наконец, документ подтверждает право на возвращение перемещенных лиц и необходимость сохранения армянского культурного и религиозного наследия в регионе.

"Эта резолюция является сильным политическим актом, который продемонстрирует нашу солидарность с Арменией", – пояснил председатель парламентского Комитета иностранных дел и обороны Кристиан Камбон. Глава представленной в Сенате партии "Республиканцы" Бруно Ритейло отметил: "Нас здесь беспокоит то, что там происходит".

Следует отметить, что резолюция Сената носит рекомендательный характер, и окончательное решение будет приниматься в нижней палате парламента – Национальным собранием. Одновременно с этим, следует учесть, что и сама Армения, а в частности официальный Ереван на государственном уровне до сих пор не признал независимость Карабаха.

Так, госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что "одностороннее признание Карабаха не пойдет на пользу никому" – ни Армении, ни Франции, ни населению НКР, – и не поможет посредническим усилиям, поскольку Франция, как участница Минской группы ОБСЕ, официально выступает за выполнение достигнутого 9 ноября трехстороннего соглашения о полном прекращении огня, согласно которому Карабах переходит под полный контроль Азербайджана.

Напомним, резолюция была внесена в Сенат 19 ноября, и как мы уже писали, признание Францией НКР — это историческое решение. Если оно будет принято, может стать попыткой Евросоюза вернуть себе хоть какую-то роль в Карабахском конфликте, а для Франции – способом "показать нос" Анкаре.