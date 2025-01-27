Начали вторую попытку: в Калифорнии проведут референдум об отделении от США, детали

Правительство штата Калифорния не возразило против инициативы местных активистов, которые хотят провести референдум о независимости. Это будет вторая попытка отделиться, а первая произошла после предыдущего появления Дональда Трампа в Белом доме.

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Калифорния может отделиться от США, если более 55% избирателей поддержат предложение инициативной группы. Правительство штата откликнулось на предложение местных активистов и создало комиссию, которая два года будет изучать возможность жить самостоятельно. О деталях инициативы, которая получила название Calexit, говорится на портале государственного секретаря Калифорнии Ширли Н. Вебер.

На портале государственного секретаря указано, что дается разрешение на референдум о независимости штата Калифорния. Инициатор референдума — политический активист из города Фресно Маркус Эванс. Эванс подал инициативу 23 января 2025 года и имеет 180 дней, чтобы собрать 546 651 подписей избирателей в пользу этой идеи. Дедлайн — 22 июля 2025 года. Голосование, вероятно, состоится в ноябре 2028 года. В бюллетене будет один вопрос: "Должна ли Калифорния выйти из Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной?"

Если в выборах примут участие более 50% избирателей и из них более 55% проголосуют "за", то это будет означать положительный ответ на вопрос. В то же время, как указано на портале Вебер, это не означает немедленного выхода из США. Результат голосования — объявление "вотума недоверия" и информирование о "волеизъявлении народа Калифорнии". Кроме того, с государственных институтов снимут национальный флаг.

Правительство Калифорнии тем временем должно подготовиться к возможному положительному решению, уточнила госсекретарь. В частности, штат должен создать комиссию из 20 человек, которые будут изучать, способен ли регион самостоятельно выжить. На проведение голосования планируют выделить специальные средства — 10 млн долл. На работу комиссии — по 2 млн долл. ежегодно.

Проблемы США — что говорит инициатор независимости Калифорнии

Телеканал CBS News пообщался с Эвансом. По его мнению, он надеется на успех, учитывая два импичмента Трампа и судебные преследования за федеральные преступления.

"Мы считаем, что сейчас лучшее время для Calexit — СЕЙЧАС мы имеем лучшие возможности для реализации Calexit, чем в 2016 году", — сказал он.

Отметим, Калифорния уже имела одну попытку выйти из состава США. Подобную инициативу провозгласили в 2016 году, во время предыдущей каденции нынешнего президента Дональда Трампа. Эванс тогда также входил в группу активистов, которые подняли этот вопрос. Голосование, которое состоялось в апреле 2017 года, получило название Calexit — то есть California Exit, по аналогии от выхода Британии из состава ЕС — Brexit.

Калифорния — возможности штата

Калифорния — штат США на берегу Тихого океана, в котором проживает наибольшее количество американцев (39 млн) и который находится на третьем месте по уровню экономики. Площадь штата 423 тыс. кв. км. Именно здесь расположены офисы крупнейших IT-компаний мира — Meta, Google, Apple, Cisco, Adobe, Nvidia и др. В июне 2024 года ВВП Калифорнии составил 4,1 трлн долл. и штат вошел в десятку самых богатых регионов мира, написали на портале Ocregister.

Что произошло в США после прихода Трампа

Проблемы в США начались, среди прочего, после указов нового президента Дональда Трампа, которые он подписал в день инаугурации. Ряд решений касалась, например, мигрантов, границы с Мексикой, отмены политики толерантности, равенства и инклюзии. После этого состоялись первые рейды для отлова нелегалов: людей задерживали, сажали в самолеты и отправляли в Мексику или Колумбию. Был также указ об отмене гражданства США по праву рождения. После этого в 22 штатах подали иски в суд, чтобы признать решение Трампа неконституционными.

Напоминаем, 27 января аналитики опубликовали карту военных баз США и РФ в Арктике: Фокус собрал информацию, при чем тут желание Трампа купить Гренландию.