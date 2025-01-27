Почали другу спробу: у Каліфорнії проведуть референдум про відділення від США, деталі

Уряд штату Каліфорнія не заперечив проти ініціативи місцевих активістів, які хочуть провести референдум про незалежність. Це буде друга спроба відділитись, а перша сталась після попередньої появи Дональда Трампа у Білому домі.

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Каліфорнія може відділитись від США, якщо більш як 55% виборців підтримають пропозицію ініціативної групи. Уряд штату відгукнувся на пропозицію місцевих активістів та створив комісію, яка два роки вивчатиме можливість жити самостійно. Про деталі ініціативи, яка отримала назву Calexit, ідеться на порталі державного секретаря Каліфорнії Ширлі Н. Вебер.

На порталі державного секретаря вказано, що дається дозвіл на референдум про незалежність штату Каліфорнія. Ініціатор референдуму — політичний активіст з міста Фресно Маркус Еванс. Еванс подав ініціативу 23 січня 2025 року і має 180 днів, щоб зібрати 546 651 підписів виборців на користь цієї ідеї. Дедлайн — 22 липня 2025 року. Голосування, ймовірно, відбудеться у листопаді 2028 року. У бюлетені буде одне питання: "Чи має Каліфорнія вийти зі Сполучених Штатів і стати вільною та незалежною країною?"

Якщо у виборах візьмуть участь понад 50% виборців і з них понад 55% проголосують "за", то це означатиме позитивну відповідь на питання. Водночас, як вказано на порталі Вебер, це не означає негайного виходу з США. Результат голосування — оголошення "вотуму недовіри" та інформування про "волевиявлення народу Каліфорніїʼ. Крім того, з держаних інституцій знімуть національний прапор.

Уряд Каліфорнії тим часом повинен підготуватись до можливого позитивного рішення, уточнила держсекретар. Зокрема, штат повинен створити комісію з 20 осіб, які будуть вивчати, чи здатен регіон самостійно вижити. На проведення голосування планують виділити спеціальні кошти — 10 млн дол. На роботу комісії — по 2 млн дол. щорічно.

Проблеми США — що говорить ініціатор незалежності Каліфорнії

Телеканал CBS News поспілкувався з Евансом. На його думку, він сподівається на успіх з огляду на два імпічменти Трампа та судові переслідування за федеральні злочини.

"Ми вважаємо, що зараз найкращий час для Calexit — ЗАРАЗ ми маємо кращі можливості для реалізації Calexit, ніж у 2016 році", — сказав він.

Зазначимо, Каліфорнія вже мала одну спробу вийти зі складу США. Подібну ініціативу проголосили у 2016 році, під час попередньої каденції нинішнього президента Дональда Трампа. Нинішній ініціатор Еванс тоді також входив в групу активістів, які порушили це питання. Голосування, яке відбулось у квітні 2017 року, отримало назву Calexit — тобто California Exit, за аналогією від виходу Британії за складу ЄС — Brexit.

Каліфорнія — можливості штату

Каліфорнія — штат США на березі Тихого океану, у якому проживає найбільша кількість американців (39 млн) та який перебуває на третьому місці за рівнем економіки. Площа штату 423 тис. кв. км. Саме тут розташовані офіси найбільших IT-компаній світу — Meta, Google, Apple, Cisco, Adobe, Nvidia та ін. У червні 2024 року ВВП Каліфорнії склав 4,1 трлн дол. і штат увійшов у десятку найбагатших регіонів світу, написали на порталі Ocregister.

Що сталось у США після приходу Трампа

Проблеми в США почались, серед іншого, після указів нового президента Дональда Трампа, які він підписав у день інавгурації. Низка рішень стосувалась, наприклад, мігрантів, кордону з Мексикою, скасування політики толерантності, рівності та інклюзії. Після цього відбулись перші рейди для виловлення нелегалів: людей затримували, саджали в літаки та відправляли в Мексику чи Колумбію. Був також указ про скасування громадянства США за правом народження. Після цього у 22 штатах подали позови до суду, щоб визнати рішення Трампа неконституційними.

Нагадуємо, 27 січня аналітики опублікували карту військових баз США та РФ в Арктиці: Фокус зібрав інформацію, до чого тут бажання Трампа купити Гренландію.