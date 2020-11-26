На прощании с Марадоной ожидается не менее миллиона человек

Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет в дворце президента Аргентины.

На прощании с аргентинским футболистом Диего Марадоной ожидают не менее миллиона человек. Об этом сообщает The Guardian.

Двери президентского дворца в Буэнос-Айресе, где пройдет прощание с футболистом, будут открыты с утра вторника для всех желающих проститься с Марадоной.

Толпы уже собрались у обелиска в городе, а также у футбольного стадиона "Архентинос Хуниорс", где Марадона начал свою звездную карьеру.

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Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный национальный траур, чтобы почтить память Марадоны, назвав его "лучшим футболистом в мире и человеком, сделавшим аргентинцев безмерно счастливыми".

Согласно данным сайта Worldometers, по состоянию на 26 ноября в Аргентине зафиксировано 1 390 388 человек. Активных случаев – 135 390.

Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, на 61-м году жизни. У него случился сердечный приступ.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато" (3:0), который был посвящён его 60-летию. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие.

В начале ноября он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. 25 ноября сообщили, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.