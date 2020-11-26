Washington Post призвала Байдена пригласить Тихановскую на инаугурацию "для поддержки демократии"

Редакционным слоганом самой The Washington Post (WP) является фраза "Демократия умирает в темноте".

Газета WP в редакционной колонке призвала избранного президента США Джозефа Байдена пригласить на свою инаугурацию Светлану Тихановскую и встретиться с ней в Белом доме.

WP назвала Тихановскую "кандидатом от оппозиции, которая явно выиграла выборы президента". Байден должен пригласить ее, "чтобы показать миру, что Соединенные Штаты снова поддерживают демократию".

Газета также напомнила, что в течение почти 16 недель улицы Беларуси "были свидетельством жертвенности ее граждан и их решимости вернуть украденные выборы. Тысячи были задержаны, и все же люди продолжают протестовать против наглого воровства".

Редакционная коллегия WP рассказала американским читателям о том, как проходят эти акции. Особое внимание она уделила арестам журналистов, так как тема свободы слова особенно чувствительна в США.

Газета пишет, что по данным Ассоциации белорусских журналистов, по состоянию на 18 ноября в заключении находились 26 журналистов. Среди них и главный видеоредактор "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Юлия Коцкая, обвиненная в участии в несанкционированной акции. Она отвергла это обвинение, заявив, что освещала событие как журналист, но ее приговорили к восьми суткам ареста. Другие журналисты белорусской службы "Радио Свобода" подверглись аналогичному наказанию за выполнении своей работы. "Лукашенко, который правит в Беларуси в течение четверти века, не терпит свободную прессу или свободу слова", – отметила WP.

Напомним, инаугурация президента США состоится 20 января 2021 года.

24-летняя чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская исключена из сборной Беларуси за выступление против Александра Лукашенко.

В сентябре белорусские футболисты выступили против насилия в стране. В частности, 93 спортсмена, среди которых игроки местного и зарубежных чемпионатов, а также члены сборной Беларуси призвали силовиков к ответу и напомнили о правах человека.

В ноябре "Мисс Беларусь-2008", участница конкурса "Мисс мира" Ольга Хижинкова была арестована почти на месяц за участие в акциях протеста.