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Мир Президентские выборы в Беларуси 2020

Washington Post призвала Байдена пригласить Тихановскую на инаугурацию "для поддержки демократии"

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Светлана Тихановская
Фото: Telegram / Светлана Тихановская

Редакционным слоганом самой The Washington Post (WP) является фраза "Демократия умирает в темноте".

Газета WP в редакционной колонке призвала избранного президента США Джозефа Байдена пригласить на свою инаугурацию Светлану Тихановскую и встретиться с ней в Белом доме.

шапка газета Washington Post

WP назвала Тихановскую "кандидатом от оппозиции, которая явно выиграла выборы президента". Байден должен пригласить ее, "чтобы показать миру, что Соединенные Штаты снова поддерживают демократию".

Газета также напомнила, что в течение почти 16 недель улицы Беларуси "были свидетельством жертвенности ее граждан и их решимости вернуть украденные выборы. Тысячи были задержаны, и все же люди продолжают протестовать против наглого воровства".

Редакционная коллегия WP рассказала американским читателям о том, как проходят эти акции. Особое внимание она уделила арестам журналистов, так как тема свободы слова особенно чувствительна в США.

Газета пишет, что по данным Ассоциации белорусских журналистов, по состоянию на 18 ноября в заключении находились 26 журналистов. Среди них и главный видеоредактор "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Юлия Коцкая, обвиненная в участии в несанкционированной акции. Она отвергла это обвинение, заявив, что освещала событие как журналист, но ее приговорили к восьми суткам ареста. Другие журналисты белорусской службы "Радио Свобода" подверглись аналогичному наказанию за выполнении своей работы. "Лукашенко, который правит в Беларуси в течение четверти века, не терпит свободную прессу или свободу слова", – отметила WP.

Напомним, инаугурация президента США состоится 20 января 2021 года.

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