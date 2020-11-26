Французского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за позиции по Карабаху

Получив ноту протеста, посол заявил, что доведет до сведения Парижа позицию Азербайджана.

Азербайджан вручил ноту протеста послу Франции Закари Гроссу в связи с резолюцией французского Сената "О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики".

Об этом говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Французскому послу был выражен протест в связи с принятием этой резолюции.

"До посла Франции было доведено, что резолюция Сената противоречит международному праву, Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту, резолюциям Совбеза ООН от 1993 года", – говорится в сообщении.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан расценивает резолюцию Сената Франции о признании независимости Нагорного Карабаха как "обычный листок бумаги", принятый во имя узких политических амбиций.

Посол, в свою очередь, заявил, что доведет до сведения Парижа позицию МИД Азербайджана.

Напомним, 25 ноября верхняя палата парламента Франции – Сенат – принял резолюцию, в которой признал независимость Нагорно-Карабахской Республики. Решение Сената осуждает военную агрессию Азербайджана, осуществленную при поддержке турецких властей, а также призывает Францию оказать массовую гуманитарную помощь армянам и лоббировать международное расследованию военных преступлений Баку в НКР.