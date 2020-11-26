В польском Гданьске назвали сквер в честь генерала армии УНР (фото)

Генерал Марко Безручко является символом польско-украинского братства в борьбе против большевиков в 1920 году.

В польском Гданьске назвали сквер в честь генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко, который командовал частями УНР в ходе совместной операции украинских и польских войск, которые остановили наступление большевистских войск под Варшавой в 1920 году.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Facebook.

"Скверы им. Генерала Армии УНР Марка Безручко в Варшаве и Кошалине, перекресток во Вроцлаве, а сегодня – решение также и городской власти Гданьска. Спасибо президенту Гданьска, голове и депутатам городского совета за поддержку этой инициативы", – говорится в сообщении.

С предложением присвоить скверу имя генерала выступил консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин. За такое постановление проголосовали 27 депутатов Гданьского городского совета, семеро – воздержались.

Генерал Марко Безручко рассматривается историками как символ польско-украинского братства в общей борьбе против коммунистической угрозы. В августе 1920 года 6-я дивизия УНР под командованием Безручко участвовала в обороне Замостья под Варшавой. Благодаря умелой обороне украинским и польским частям удалось одержать победу над 1-й Конной армией РККА.

Впоследствии Безручко жил и работал в Варшаве, был членом Высшего военного совета УНР в изгнании, министром эмигрантского правительства, председателем Украинского клуба, председателем Украинского военно-исторического общества в Варшаве, редактором и издателем военно-исторического мемуарного сборника "За Государственность".

Погиб в Варшаве при невыясненных обстоятельствах зимой 1944 года. Похоронен на Вольском православном кладбище в Варшаве.

[ + – ] Могила Марко Безручко на православном кладбище в Варшаве.

Напомним, в польском городе Скерневица открыли мемориал, посвященный 100-летию Варшавской битвы во время польско-советской войны 1920 года, который символизирует поддержку Польши другими странами в то время. Частью монумента является памятник главному атаману войск УНР Симону Петлюре.