Не мог уснуть из-за оскорблений: президент Кении удалился из Twitter

Ухуру Кениата раздражало поведение некоторых пользователей соцсети.

Президент Кении Ухуру Кениата решил удалить аккаунт в Twitter, так как не мог спокойно спать из-за оскорблений со стороны пользователей соцсети. Об этом сообщает BBC News.

Кениата выразил раздражение из-за поведения некоторых пользователей.

"Я предпочитаю поговорить с женой, поспать, а утром проснуться и пойти на работу", – объяснил глава государства причины удаления личного аккаунта.

Издание отмечает, что личный аккаунт в Twitter главы государства Кении насчитывал более трех миллионов подписчиков. После его удаления для официальных заявлений администрация президента будет использовать аккаунт Государственного дома, за которым следят примерно миллион фолловеров.

Отметим, руководство социальной сети Twitter намерено передать официальный аккаунт президента США @POTUS новоизбранному президенту Джо Байдену в день инаугурации, даже если действующий президент Дональд Трамп не признает своего поражения.

Ранее посольство Китая в Великобритании призвало руководство социальной сети Twitter расследовать, как под одним из пикантных видеороликов в соцсети появился лайк с официального аккаунта китайского посла в стране Лю Сяомина.