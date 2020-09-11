Twitter-аккаунт посла Китая в Британии лайкнул порноролик. Китай требует расследования

Кроме того, аккаунт посла лайкнул и записи с критикой в адрес коммунистической партии Китая

Посольство Китая в Великобритании призвало руководство социальной сети Twitter расследовать, как под одним из пикантных видеороликов в соцсети появился лайк с официального аккаунта китайского посла в стране Лю Сяомина, сообщает BBC.

Отмечается, что неизвестные пролайкали несколько постов, но позже отметки были сняты. В одном из них был опубликован короткий ролик для категории "18+", другие посты были с критикой в адрес коммунистической партии Китая. Посольство утверждает, что учетная запись была взломана.

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В официальном заявлении посольство Китая в Британии написало, что посол подвергся атаке "антикитайских элементов", которые гнусным образом обманывают людей. Посольство призвало Twitter провести тщательное расследование.

Представители Twitter отказались от комментариев.

Стоит отметить, что Twitter запрещен в Китае. Порнографический контент и любая антигосударственная риторика в стране цензурируются.

Отметим, твит, в котором сообщалось о смерти актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в фильме Marvel "Черная пантера", стал самым популярным в истории Twitter.

Кроме того, Twitter расширяет перечень политических профилей, которые будет обозначать специальным значком. Теперь средства массовой информации, которые дотируются из бюджета, будут маркировать флажком.